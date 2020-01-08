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В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льгот

В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льгот

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и “запускались по самым высоким в мире “зеленым” тарифам”.

“Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году”, – написал Герус.

“В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров”, – напомнил он.

По материалам Економічна Правда
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