Недвижимость в аэропорту "Борисполь" сдадут в аренду

Фонд госимущества (ФГИ) Украины передаст в аренду недвижимость Международного аэропорта “Борисполь”, который ранее обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Криклий отметил, что конкуренция между потенциальными арендаторами обеспечит лучшие условия аренды для государства и качественный сервис для пассажиров.

“Именно для этого Министерство инфраструктуры совместно с Фондом государственного имущества решили, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением”, – сказал Криклий.

В Мининфраструктуры уточнили, что еще 26 декабря 2019 года рассмотрели вопрос о возможности передачи в аренду государственного недвижимого имущества, находящегося на балансе ГП “МА “Борисполь”, и направили соответствующие выводы региональному отделению ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областям.

Напомним, также Министерство инфраструктуры в декабре 2019 года согласилось отменить решение о предоставлении льгот аэропорту “Борисполь” в виде пониженного тарифа на аэронавигационное обслуживание.