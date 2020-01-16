Школьникам для регистрации на ВНО надо иметь ID-карту

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Лица, которым исполнилось 14 лет и которые хотят зарегистрироваться на ВНО, должны изготовить первый паспорта гражданина Украины.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
Срок изготовления такого документа в Киеве – в течение 20 рабочих дней.
“Чтобы избежать ажиотажа, для оформления ID-карты следует вовремя обратиться в территориальное подразделение службы по месту регистрации лица”, – отмечают в ГМС.
Что надо сделать: можно предварительно записаться на удобное время в электронной очереди на странице ГМС Украины или подать необходимые документы через текущую очередь в территориальных подразделениях по зарегистрированному месту жительства.
Какие документы необходимы:
Стоимость: для всех, кто обращается для оформления паспорта впервые, такая услуга является бесплатной.
Подробно о выдаче паспорта в форме карточки по достижению 14-летнего возраста (впервые) – по ссылке.
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