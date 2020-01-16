Школьникам для регистрации на ВНО надо иметь ID-карту

Лица, которым исполнилось 14 лет и которые хотят зарегистрироваться на ВНО, должны изготовить первый паспорта гражданина Украины.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Срок изготовления такого документа в Киеве – в течение 20 рабочих дней.

“Чтобы избежать ажиотажа, для оформления ID-карты следует вовремя обратиться в территориальное подразделение службы по месту регистрации лица”, – отмечают в ГМС.

Что надо сделать: можно предварительно записаться на удобное время в электронной очереди на странице ГМС Украины или подать необходимые документы через текущую очередь в территориальных подразделениях по зарегистрированному месту жительства.

Какие документы необходимы:

свидетельство о рождении;

идентификационный код ребенка;

оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения состояли в гражданстве Украины;

код одного из родителей;

если один из родителей иностранец – нужна справка о получении ребенком гражданства Украины.

Стоимость: для всех, кто обращается для оформления паспорта впервые, такая услуга является бесплатной.

Подробно о выдаче паспорта в форме карточки по достижению 14-летнего возраста (впервые) – по ссылке .

Справка Finance.ua:

В Украине отменят привязку оформления ID-карты к месту жительства.