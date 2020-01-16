На какие виды отпусков имеет право работник, имеющий детей

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Право на отпуск и дополнительный отпуск имеют лица, работающие на условиях трудового договора. При других условиях деятельности лица не могут претендовать на время отдыха, которое предоставляется с сохранением места работы и заработной платы.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Николаевской области.
Женщине, имеющей двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившей ребенка, матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающему их без матери, работая на условиях трудового договора, кроме ежегодного отпуска предоставляется ежегодно социальный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.
При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.
Когда лицо имеет право на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности:
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Отпуск без сохранения заработной платы:
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