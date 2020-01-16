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На какие виды отпусков имеет право работник, имеющий детей

На какие виды отпусков имеет право работник, имеющий детей

Право на отпуск и дополнительный отпуск имеют лица, работающие на условиях трудового договора. При других условиях деятельности лица не могут претендовать на время отдыха, которое предоставляется с сохранением места работы и заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Николаевской области.

Женщине, имеющей двух или более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновившей ребенка, матери лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающему их без матери, работая на условиях трудового договора, кроме ежегодного отпуска предоставляется ежегодно социальный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Когда лицо имеет право на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности:

  • по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии;

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  • женщинам, имеющим детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, по необходимости могут предоставляться ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления шестимесячного срока непрерывной работы в первый год работы;
  • ежегодные отпуска предоставляются по желанию в удобное время для работника.

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Отпуск без сохранения заработной платы:

  • предоставляется в обязательном порядке по желанию матери или отца, который воспитывает детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), имеющей двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью продолжительностью до 14 календарных дней ежегодно;
  • работники, дети которых тяжело болеют, имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы на ребенка. Продолжительность такого отпуска должна соответствовать медицинскому заключению, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста, в некоторых случаях 18-летнего. За работником сохраняется рабочее место.
По материалам Finance.UA
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