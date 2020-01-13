В киевском метро заменят турникеты на 15 станциях

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В этом году на 15 станциях киевского метро поменяют турникеты на новые, словенского производства.
О том, почему возникла потребность в замене, рассказала пресс-секретарь метрополитена Наталия Макогон.
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По ее словам, старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро.
Новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более 100 миллионов гривен. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 года на станции «Площадь Льва Толстого».
Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбедская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.
Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.
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