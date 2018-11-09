0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

Ощадбанк выставил на торги элеватор

Ощадбанк выставил на торги элеватор

Ощадбанк, ранее выставивший на электронной площадке OpenMarket завод по изготовлению топливных гранул из соломы в Кировоградской области, объявил аукцион по продаже элеваторного комплекса для хранения зерновых культур в селе Лычково Днепропетровской области со стартовой ценой свыше 107,65 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ в Facebook.

Вместимость объекта составляет 84 700 куб. м, а площадь – 2397,42 кв. м. Аукцион стартует 16 января текущего года.

“Учитывая быстрые темпы к открытию рынка земли в Украине, думаю, этот лот является очень привлекательным активом как для крупных фермерских хозяйств, так и для малых фермеров, которые хотят развивать свое хозяйство”, – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Напомним, в конце декабря прошлого года глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин сообщила, что банк собрался закрыть до 600 отделений, сократив свою сеть с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс. точек. По ее словам, банковская сеть финучреждения очень разветвленная и нерациональная по количеству точек на локациях.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Ощадбанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.