Ощадбанк выставил на торги элеватор

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Ощадбанк, ранее выставивший на электронной площадке OpenMarket завод по изготовлению топливных гранул из соломы в Кировоградской области, объявил аукцион по продаже элеваторного комплекса для хранения зерновых культур в селе Лычково Днепропетровской области со стартовой ценой свыше 107,65 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ в Facebook.
Вместимость объекта составляет 84 700 куб. м, а площадь – 2397,42 кв. м. Аукцион стартует 16 января текущего года.
“Учитывая быстрые темпы к открытию рынка земли в Украине, думаю, этот лот является очень привлекательным активом как для крупных фермерских хозяйств, так и для малых фермеров, которые хотят развивать свое хозяйство”, – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.
Напомним, в конце декабря прошлого года глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин сообщила, что банк собрался закрыть до 600 отделений, сократив свою сеть с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс. точек. По ее словам, банковская сеть финучреждения очень разветвленная и нерациональная по количеству точек на локациях.
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