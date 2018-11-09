Ощадбанк выставил на торги элеватор

Ощадбанк, ранее выставивший на электронной площадке OpenMarket завод по изготовлению топливных гранул из соломы в Кировоградской области, объявил аукцион по продаже элеваторного комплекса для хранения зерновых культур в селе Лычково Днепропетровской области со стартовой ценой свыше 107,65 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия СЕТАМ в Facebook.

Вместимость объекта составляет 84 700 куб. м, а площадь – 2397,42 кв. м. Аукцион стартует 16 января текущего года.

“Учитывая быстрые темпы к открытию рынка земли в Украине, думаю, этот лот является очень привлекательным активом как для крупных фермерских хозяйств, так и для малых фермеров, которые хотят развивать свое хозяйство”, – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Напомним, в конце декабря прошлого года глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин сообщила, что банк собрался закрыть до 600 отделений, сократив свою сеть с 2,4 тыс. до 1,8-2 тыс. точек. По ее словам, банковская сеть финучреждения очень разветвленная и нерациональная по количеству точек на локациях.