Назвали самые популярные направления аэропорта "Киев"

За 2019 год Международный аэропорт “Киев” обслужил 2 млн 617 тыс. 900 пассажиров, из них на международных рейсах – 2 млн 559 тыс., на внутренних рейсах – 58 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Чаще всего в 2019 году пассажиры путешествовали в такие города:

Минск (Беларусь);

Варшава (Польша);

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Вена (Австрия);

Рим (Италия);

Берлин (Германия);

Франкфурт-на-Майне (Германия).

Среди внутренних рейсов самыми популярными в 2019 году были Одесса, Запорожье, Львов.

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Непосредственно в декабре чаще всего летали в Минск (Беларусь), Варшаву (Польша), Вену (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония).

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