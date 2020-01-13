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Назвали самые популярные направления аэропорта "Киев"

Назвали самые популярные направления аэропорта "Киев"

За 2019 год Международный аэропорт “Киев” обслужил 2 млн 617 тыс. 900 пассажиров, из них на международных рейсах – 2 млн 559 тыс., на внутренних рейсах – 58 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Чаще всего в 2019 году пассажиры путешествовали в такие города:

  • Минск (Беларусь);
  • Варшава (Польша);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Вена (Австрия);
  • Рим (Италия);
  • Берлин (Германия);
  • Франкфурт-на-Майне (Германия).

Среди внутренних рейсов самыми популярными в 2019 году были Одесса, Запорожье, Львов.

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Непосредственно в декабре чаще всего летали в Минск (Беларусь), Варшаву (Польша), Вену (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония).

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По материалам Finance.UA
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