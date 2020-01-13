Назвали самые популярные направления аэропорта "Киев"

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За 2019 год Международный аэропорт “Киев” обслужил 2 млн 617 тыс. 900 пассажиров, из них на международных рейсах – 2 млн 559 тыс., на внутренних рейсах – 58 тыс. пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Чаще всего в 2019 году пассажиры путешествовали в такие города:
Среди внутренних рейсов самыми популярными в 2019 году были Одесса, Запорожье, Львов.
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Непосредственно в декабре чаще всего летали в Минск (Беларусь), Варшаву (Польша), Вену (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония).
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы отразили несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.
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