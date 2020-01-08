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Флагман американского химпрома купил украинский титан на $100 млн

Флагман американского химпрома купил украинский титан на $100 млн

Пятилетний контракт на поставку титанистого железняка стоимостью 100 млн долларов подписан между украинской компанией «Велта» и международным рудным трейдером компанией «Traxys». Конечным потребителем сырья по условиям сделки станет химический гигант The Chemours Company, входящий в концерн DuPont.

Долгосрочный контракт обусловлен растущим спросом на белый пигмент на рынке США – в производстве лакокрасочных покрытий и промышленного пластика. «”Велта” работает на американском рынке 7 лет. Учитывая, что Северная Америка – один из наиболее стабильных и быстрорастущих рынков, мы приняли решение о переходе к долгосрочному контракту», – отметил генеральный директор компании «Велта» Андрей Бродский. Источником поставок является Бирзуловское месторождение ильменита на Кировоградщине.

Покупателем ильменитового сырья выступила корпорация «Traxys Group», один из главных глобальных трейдеров титанового сырья и производных. «Пигмент диоксида титана – ключевой бизнес нашей группы. Профессионализм и надежность компании “Велта” сделали возможным подписание этого крупного контракта», – прокомментировал сделку Илай Скорницки, руководитель подразделения промышленных металлов компании «Traxys».

По материалам Finance.UA
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