0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Fiat Uno стал восьмиколесным (фото)

Fiat Uno стал восьмиколесным (фото)

Парни из русскоязычного канала Garage 54 на YouTube известны своими экстремальными экспериментами над автомобилями. На этот раз их «жертвой» стал итальянский хэтчбек Fiat Uno. Он теперь имеет целых восемь колес.

Старенький Fiat Uno подвергся очень серьезной переработке. И это не удивительно, ведь ему нужно было дать дополнительно четыре колеса.

Самое удивительное, что эксперимент получился. Fiat Uno действительно теперь ездит на восьми колесах. К тому же он выглядит гораздо «свежее», чем раньше. Наверное, благодаря новому цвету кузова.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.