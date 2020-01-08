Fiat Uno стал восьмиколесным (фото)

Парни из русскоязычного канала Garage 54 на YouTube известны своими экстремальными экспериментами над автомобилями. На этот раз их «жертвой» стал итальянский хэтчбек Fiat Uno. Он теперь имеет целых восемь колес.

Старенький Fiat Uno подвергся очень серьезной переработке. И это не удивительно, ведь ему нужно было дать дополнительно четыре колеса.



Самое удивительное, что эксперимент получился. Fiat Uno действительно теперь ездит на восьми колесах. К тому же он выглядит гораздо «свежее», чем раньше. Наверное, благодаря новому цвету кузова.