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Toyota готовит недорогой кроссовер на базе Yaris

Toyota готовит недорогой кроссовер на базе Yaris

Японцы скоро начнут продавать новый бюджетный субкомпактный кроссовер на базе Toyota Yaris.

Новый кроссовер построят на платформе TNGA-B. Его длина составит 3940 мм, то есть примерно как длина Hyundai Venue. Длина Toyota C-HR равняется 4360 мм, длина Mazda CX-3 и Nissan Juke – чуть больше 4200 мм.

Кроме того, новый кроссовер компании Toyota будет примерно на 40 мм выше, чем Yaris. Это значит, что салон должен быть достаточно просторным и комфортабельным.

Кроссовер на базе Toyota Yaris получит трехцилиндровый 1,5 л атмосферный двигатель, работающий или с вариатором CVT, или с шестиступенчатой механической коробкой передач. Покупателям предложат и гибридную версию (у Yaris она, кстати, тоже есть). В Японии эта новинка будет иметь полный привод E-Four.

По материалам autonews.ua
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