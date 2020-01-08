Toyota готовит недорогой кроссовер на базе Yaris

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Японцы скоро начнут продавать новый бюджетный субкомпактный кроссовер на базе Toyota Yaris.
Новый кроссовер построят на платформе TNGA-B. Его длина составит 3940 мм, то есть примерно как длина Hyundai Venue. Длина Toyota C-HR равняется 4360 мм, длина Mazda CX-3 и Nissan Juke – чуть больше 4200 мм.
Кроме того, новый кроссовер компании Toyota будет примерно на 40 мм выше, чем Yaris. Это значит, что салон должен быть достаточно просторным и комфортабельным.
Кроссовер на базе Toyota Yaris получит трехцилиндровый 1,5 л атмосферный двигатель, работающий или с вариатором CVT, или с шестиступенчатой механической коробкой передач. Покупателям предложат и гибридную версию (у Yaris она, кстати, тоже есть). В Японии эта новинка будет иметь полный привод E-Four.
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