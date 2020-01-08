Renault начал тестировать новый бюджетный кроссовер

В Интернете опубликовали первые шпионские фотографии нового компактного кроссовера Renault HBC. Его продажи начнутся летом текущего года.

Renault HBC тестируют в сильно закамуфлированном виде. Тем не менее, мы можем утверждать, что он получит фирменную решетку радиатора и противотуманные фары. В чем-то он напоминает нам компактный минивэн Renault Triber. Видимо, некоторые элементы у этих моделей будут одинаковыми.

В основе этой новинки лежит платформа CMF-A+, как и у Renault Kwid. Однако, у HBC более длинная колесная база.

Какой двигатель располагается под капотом – точно пока не известно. Возможно, там находится новый трехцилиндровый 1,0 бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 95 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с AMT. Этот агрегат, кстати, получит и Triber, продажи которого начнутся через несколько месяцев.