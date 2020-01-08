Renault начал тестировать новый бюджетный кроссовер

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Интернете опубликовали первые шпионские фотографии нового компактного кроссовера Renault HBC. Его продажи начнутся летом текущего года.
Renault HBC тестируют в сильно закамуфлированном виде. Тем не менее, мы можем утверждать, что он получит фирменную решетку радиатора и противотуманные фары. В чем-то он напоминает нам компактный минивэн Renault Triber. Видимо, некоторые элементы у этих моделей будут одинаковыми.
В основе этой новинки лежит платформа CMF-A+, как и у Renault Kwid. Однако, у HBC более длинная колесная база.
Какой двигатель располагается под капотом – точно пока не известно. Возможно, там находится новый трехцилиндровый 1,0 бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 95 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с AMT. Этот агрегат, кстати, получит и Triber, продажи которого начнутся через несколько месяцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Производство в Украине: зарплаты и нехватка персоналаВчера, 08:00 - 4454 16
Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - НацбанкВчера, 09:04 - 1364 11
В Украине хотят снизить банковские комиссии - ГороховскийВчера, 15:02 - 1548 4
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"Вчера, 16:12 - 444 4
Падение промышленности – не беда: эксперт о ситуации в УкраинеВчера, 19:40 - 778 3
Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисеВчера, 09:32 - 5977 1
Флагман американского химпрома купил украинский титан на $100 млнВчера, 12:36 - 4782 1
Производство в Украине: зарплаты и нехватка персоналаВчера, 08:00 - 4454 16
С 13 января действует только новый стандарт счетовВчера, 10:00 - 3432
Повышение зарплат: на сколько вырастут доходыВчера, 13:00 - 2665
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетВчера, 12:41 - 233
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1406 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8603 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3440 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3366 2