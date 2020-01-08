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Электроэнергия: киевлянам представили онлайн-услуги

Электроэнергия: киевлянам представили онлайн-услуги

ДТЭК Киевские электросети обновил сайт компании: теперь многие функции стали доступны для пользователей в режиме онлайн.

Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

“Мы полностью обновили наш сайт, и стремились сделать его максимально удобным и полезным. До конца года сайт работает в тестовом режиме, и некоторые страницы могут быть недоступны из-за проведения работ”, – говорится в сообщении.

Что доступно на сайте:

  • форма передачи клиентами показателей электросчетчиков, в которой необходимо указать номер счета, выбрать количество зон счетчика (1-зонный, 2-зонный или 3-зонный ) и отправить данные;
  • онлайн-карты и перечень аварийных и плановых отключений электроэнергии, благодаря чему можно узнать об отсутствии света и ориентировочное время возобновления энергоснабжения;

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  • онлайн заказ услуг по замене и ремонту счетчиков, их настройке для потребления электричества в двухзонном режиме, опломбированию, снятию контрольных показателей и т.д.;
  • предварительная запись в Центры обслуживания через онлайн форму, где можно выбрать удобный для визита день и время.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы будут платить за электроэнергию по реквизитам в формате IBAN.
  • Ознакомиться с тарифами ДТЭК Киевские электросети можно по ссылке.
По материалам Finance.UA
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