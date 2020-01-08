Украина планирует экспортировать 54 миллиона тонн зерна

Украина планирует поставить на внешние рынки 54 млн тонн зерна в текущем маркетинговом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Согласно оценкам министерства, урожай зерновых в этом году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата», – отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По состоянию на 10 января 2019 года с начала 2019/2020 маркетингового года (маркетинговый год – с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020) Украина экспортировала 32 078 тыс. тонн зерновых культур. Это на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

В частности, на внешние рынки поставлено пшеницы – 15,1 млн тонн; ячменя – 3,8 млн тонн; ржи – 5 тыс. тонн; кукурузы – 12,8 млн тонн.