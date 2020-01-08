Facebook и eBay будут удалять фейковые отзывы на своих площадках

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Facebook и eBay пообещали принять меры по пресечению торговли поддельными и вводящими в заблуждение отзывами на своих сайтах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщили в британском управлении по конкуренции и рынкам (CMA), оба интернет-гиганта подписали соглашения, позволяющие лучше выявлять, расследовать и реагировать на фальшивые отзывы. Facebook и eBay также обязались принять меры по блокированию и предотвращению появления такого контента в будущем.
“Facebook согласился представить более надежные системы для обнаружения и удаления такого контента, а eBay усовершенствовал свои существующие фильтры, чтобы лучше идентифицировать и блокировать списки для продажи или обмена фейковыми отзывами”, – говорится в сообщении.
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