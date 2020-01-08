Соцстрах объяснил, как рассчитываются больничные и декретные

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Право на пособие по временной нетрудоспособности (компенсация потерянного заработка по больничным листам), пособие по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), ведения предпринимательской и иной деятельности, если другое не предусмотрено законом.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“Основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет”, – говорится в сообщении.
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Основанием для назначения является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству – копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.
Порядок получения материального обеспечения от Фонда:
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