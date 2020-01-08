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Соцстрах объяснил, как рассчитываются больничные и декретные

Соцстрах объяснил, как рассчитываются больничные и декретные

Право на пособие по временной нетрудоспособности (компенсация потерянного заработка по больничным листам), пособие по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), ведения предпринимательской и иной деятельности, если другое не предусмотрено законом.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“Основанием для начисления Фондом материального обеспечения является поданное работодателем заявление-расчет”, – говорится в сообщении.

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Основанием для назначения является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству – копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.

Порядок получения материального обеспечения от Фонда:

  • полученный в заведении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии для заполнения обратной стороны листа нетрудоспособности (определение страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение);
  • листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в Комиссию по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения);
  • бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда;
  • страхователь подает заявление-расчет в Фонд, после чего производится перечисление Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя;
  • выплата работодателем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власть будет выплачивать семьям 41 280 грн.
  • Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальные будут выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.
  • Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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