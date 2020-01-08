Межбанк: рабочая суббота повлияет и на понедельник

Понедельник, 13 января, будет очень активным днем на валютном рынке.

Во-первых – свой вклад в создание перекосов по спросу и предложению на торгах внесет прошедшая рабочая суббота в Украине. Клиенты работали по валюте на ТОМе ( американские, европейские и российские банки не работали в этот день), а часть компаний сразу перенесли свои операции на сегодня. Это скорректирует поведение участников рынка в понедельник. Если добавить к этому операции нерезидентов по продаже валюты под завтрашний аукцион по ОВГЗ, то по нашим расчетам объемы операций на межбанке вырастут до $210-270 млн при совершении до 430-620 сделок.

Во-вторых – завтра Минфин будет размещать ОВГЗ на общую сумму 5,5 млрд гривен (из которых на 4,5 млрд – долгоиграющие облигации, которые популярны среди иностранцев). Это добавит предложения валюты на торгах сегодня, во вторник (аукцион) и в среду (день расчетов за купленные бумаги). Этот фактор будет сегодня основным для курсообразования на ближайшие дни и добавит активности на рынке.

Кроме этого, рост ликвидности в банковской системе (корсчета на утро 13 января выросли сразу на 4 млрд грн до 67,56 млрд) позволит активизироваться спекулянтам в том случае, если будет реальный спрос на валюту. В любом случае – сегодня они поработают и в формате “в две стороны”, что также добавит статистики торгам.

НБУ продолжит выкупать излишек предложения доллара на торгах, который очень вероятен перед завтрашним аукционом по размещению ОВГЗ. Такими действиями Нацбанк удержит его курс от существенного проседания, даже в том случае, если ситуативно предложение валюты будет существенно превышать спрос на межбанке.

Наличный рынок несколько снизил котировки с утра в понедельник. Прием доллара у населения уже окончательно опустился в большинстве обменок ниже уровня в 24 гривны (в основном выкупают валюту у граждан по 23,80-23,90 гривен), а продажа не намного выше отметок в 24-24,15 гривен. Это психологически играет в пользу гривны.

Рынок будет зависим от основных трех факторов:

1) операций нерезидентов под завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ;

2) поведения и ситуативных курсовых задач крупных местных игроков с учетом переноса на сегодня частью клиентов своих операций по валюте с рабочей в Украине субботы;

3) действий НБУ в части проведения интервенций на межбанке по выкупу излишков предложения доллара.

Мы прогнозируем на понедельник коридор по доллару в пределах 23,75-24,00 гривен с периодическими попытками спекулянтов поработать не только в формате “в две стороны”, но и с попытками покачать курс в течение дня.

Общее настроение рынка останется позитивным для гривны.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,95 / 24,00

евро – 26,56 / 26,58

российский рубль – 0,3907 / 0,3912

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