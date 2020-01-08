Названа сумма выявленных убытков государства в результате коррупции в 2019 году

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в течение прошлого года было осуждено 189 коррупционеров, а также 164 лица были уволены с занимаемых должностей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в FACEBOOK.
“Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти, правоохранительных и военных структур”, – говорится в сообщении.
Сумма выявленных убытков государства вследствие коррупции:
Читайте также: Как проверить человека в реестре коррупционеров.
Напомним, в Украине 28 ноября вступил в силу закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Когда наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение:
Какие активы будут исследовать на предмет незаконного обогащения:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 годаВчера, 14:04 - 6703 19
Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет растиВчера, 08:12 - 27243 13
Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - Нацбанк5 ч. назад - 843 8
Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала6 ч. назад - 2764 7
Суммы в платежках киевлян за тепло уменьшат на 22-23%08.01.2020, 15:06 - 1444 3
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 годаВчера, 14:04 - 6703 19
Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе5 ч. назад - 2893 1
Производство в Украине: зарплаты и нехватка персонала6 ч. назад - 2764 7
С 13 января действует только новый стандарт счетов4 ч. назад - 2590
Как внести выручку ФЛПу на расчетный счетВчера, 18:11 - 1517
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет2 ч. назад - 74
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1352 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8467 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3420 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3323 2