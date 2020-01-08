Названа сумма выявленных убытков государства в результате коррупции в 2019 году

В Украине в течение прошлого года было осуждено 189 коррупционеров, а также 164 лица были уволены с занимаемых должностей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в FACEBOOK.

“Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти, правоохранительных и военных структур”, – говорится в сообщении.

Сумма выявленных убытков государства вследствие коррупции:

общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры, составляет более 65 миллионов гривен;

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выявленные убытки государства и территориальных общин – более 1 миллиарда 400 миллионов гривен.

Напомним, в Украине 28 ноября вступил в силу закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Справка Finance.ua

Когда наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение:

если должностное лицо, подпадающее под действие этого закона, незаконно приобрело в собственность активов на 6500+ необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 6,243 млн грн);

речь идет как о непосредственном владении активами, так и через третьих (физических и юридических) лиц.

Какие активы будут исследовать на предмет незаконного обогащения: