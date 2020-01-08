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Повышение зарплат: на сколько вырастут доходы

Повышение зарплат: на сколько вырастут доходы

Украинцам в новом году “светит” повышение зарплат, причем не только минимальных. Как могут вырасти заработки, рассказали эксперты.

Специалисты прогнозируют рост зарплаты за квартал на 700-900 грн, или до 11600-11800 грн.

“Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу”, – говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский также отметил, что продолжающаяся трудовая миграция приводит к дефициту рабочей силы в Украине и вынужденному увеличению зарплат.

“Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и созданием высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться”, – прогнозирует Скаршевский. – Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достигнуть 11500-11800 грн”.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вовсе не видит причин для высоких темпов роста зарплат, так как производительность труда повышается незначительно.

“Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн” – подсчитал Пендзин.

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По материалам Сегодня
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