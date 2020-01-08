Соцвыплаты в следующем году будут осуществлять из госбюджета

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Социальные выплаты в 2020 году будут переданы на финансирование из государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации (ЛОГА).
Речь идет о таких соцвыплатах:
Что это даст: объем областного бюджета сократится вдвое. Это означает, что будет совсем другой источник финансирования этих расходов: государственный, а не областной бюджет.
“Вызовом является также изменение системы финансирования здравоохранения. Расходы на содержание бюджетных учреждений в виде медицинской субвенции предусматриваются лишь на первый квартал”, – отметил директор департамента финансов ЛОГА Олег Демкив.
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По его словам, с 1 апреля все другие выплаты вторичной и третичной медицины переходят также на финансирование из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Соответственно, это еще один фактор, который уменьшает объем областного бюджета
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