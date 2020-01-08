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Соцвыплаты в следующем году будут осуществлять из госбюджета

Соцвыплаты в следующем году будут осуществлять из госбюджета

Социальные выплаты в 2020 году будут переданы на финансирование из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации (ЛОГА).

Речь идет о таких соцвыплатах:

  • льготы;
  • субсидии;
  • помощь семьям с детьми;
  • денежное обеспечение родителям-воспитателям в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Что это даст: объем областного бюджета сократится вдвое. Это означает, что будет совсем другой источник финансирования этих расходов: государственный, а не областной бюджет.

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“Вызовом является также изменение системы финансирования здравоохранения. Расходы на содержание бюджетных учреждений в виде медицинской субвенции предусматриваются лишь на первый квартал”, – отметил директор департамента финансов ЛОГА Олег Демкив.

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По его словам, с 1 апреля все другие выплаты вторичной и третичной медицины переходят также на финансирование из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Соответственно, это еще один фактор, который уменьшает объем областного бюджета

Справка Finance.ua:

  • 1 января 2020 года Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению.
  • 24 декабря Кабмин увеличил размер помощи на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.
По материалам Finance.UA
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