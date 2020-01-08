Стоимость электроэнергии для бизнеса может возрасти на 20-25%

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В январе рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей составил 20-25% по сравнению с декабрем.
Об этом свидетельствуют данные “Оператора рынка”.
Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке “на сутки вперед” на 12 января):
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На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в ОЭС Украины на 11 января составила 1504.72 грн за МВт-ч, в торговой зоне “Остров Бурштынской ТЭС” – 1920.72 грн за МВт-час.
Напомним, в торговой зоне объединенной энергосистемы Украины средневзвешенная цена на электрическую энергию на 1 декабря 2019 года составила 860,42 грн за МВт-ч, что стало историческим минимумом.
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