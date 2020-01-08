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Стоимость электроэнергии для бизнеса может возрасти на 20-25%

Стоимость электроэнергии для бизнеса может возрасти на 20-25%

В январе рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей составил 20-25% по сравнению с декабрем.

Об этом свидетельствуют данные “Оператора рынка”.

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке “на сутки вперед” на 12 января):

  • в ОЭС Украины составляет 1240.02 грн за МВт-ч (без НДС);
  • в Бурштынском энергоострове – 1733.97 грн МВт-час.

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На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в ОЭС Украины на 11 января составила 1504.72 грн за МВт-ч, в торговой зоне “Остров Бурштынской ТЭС” – 1920.72 грн за МВт-час.

Напомним, в торговой зоне объединенной энергосистемы Украины средневзвешенная цена на электрическую энергию на 1 декабря 2019 года составила 860,42 грн за МВт-ч, что стало историческим минимумом.

Справка Finance.ua:

  • Председатель НЭК “Укрэнерго” заявил, что цена электроэнергии для промышленности снизится на 15-20%, если она не будет субсидировать тариф для населения.
  • С 1 января украинцы будут платить за электроэнергию по реквизитам в формате IBAN.
По материалам Finance.UA
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