Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть

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Всемирный банк прогнозирует, что цены на нефть немного снизятся и в среднем составят 59 долларов за баррель в 2020-2021 годах. Об этом говорится в прогнозе ВБ по мировой экономике (январь 2020 года).
По сравнению с прогнозом ВБ от июня 2019 года ожидания на 2020 год уменьшены на 3,9%.
По данным ВБ, в 2019 году цены на нефть составили в среднем 61 доллар за баррель, что на 10% ниже уровня 2018 года и на 5 долларов за баррель ниже предыдущих прогнозов.
Цены были поддержаны сокращением добычи ОПЕК и ее партнерами, в том числе принятием в декабре 2019 года решения о снижении на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне предыдущих сокращений на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года.
Производство также было ограничено в Иране и Венесуэле из-за множества геополитических и внутренних факторов. Однако это давление было вызвано ослаблением спроса на нефть.
По данным ВБ, в 2020 году поставки в США продолжат расти по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Наибольшим понижающим риском для прогноза является дальнейшее ухудшение роста. В настоящее время ожидается, что рост потребления нефти в 2020 году вырастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на нефть, наблюдавшимися во время предыдущих глобальных спадов.
“Критическим риском на повышение для прогноза является возможность дальнейшего значительного снижения торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, что может повысить перспективы спроса на нефть”, – говорится в докладе.
Для расчета мировых цен на нефть Всемирный банк использовал данные по стоимости нефти марки Brent, Dubai и West Texas Intermediate.
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