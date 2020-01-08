Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть

Всемирный банк прогнозирует, что цены на нефть немного снизятся и в среднем составят 59 долларов за баррель в 2020-2021 годах. Об этом говорится в прогнозе ВБ по мировой экономике (январь 2020 года).

По сравнению с прогнозом ВБ от июня 2019 года ожидания на 2020 год уменьшены на 3,9%.

По данным ВБ, в 2019 году цены на нефть составили в среднем 61 доллар за баррель, что на 10% ниже уровня 2018 года и на 5 долларов за баррель ниже предыдущих прогнозов.

Цены были поддержаны сокращением добычи ОПЕК и ее партнерами, в том числе принятием в декабре 2019 года решения о снижении на 0,5 млн баррелей в сутки на фоне предыдущих сокращений на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года.

Производство также было ограничено в Иране и Венесуэле из-за множества геополитических и внутренних факторов. Однако это давление было вызвано ослаблением спроса на нефть.

По данным ВБ, в 2020 году поставки в США продолжат расти по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Наибольшим понижающим риском для прогноза является дальнейшее ухудшение роста. В настоящее время ожидается, что рост потребления нефти в 2020 году вырастет до чуть более 1%, что сравнимо с темпами мирового спроса на нефть, наблюдавшимися во время предыдущих глобальных спадов.

“Критическим риском на повышение для прогноза является возможность дальнейшего значительного снижения торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, что может повысить перспективы спроса на нефть”, – говорится в докладе.

Для расчета мировых цен на нефть Всемирный банк использовал данные по стоимости нефти марки Brent, Dubai и West Texas Intermediate.