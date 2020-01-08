Аэропорт «Борисполь» за год увеличил пассажиропоток на 21%

Международный аэропорт «Борисполь» в прошлом году обслужил 15,26 млн пассажиров и принял 110 тысяч рейсов. Так, по сравнению с 2018 годом пассажиропоток увеличился на 21,1%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на международных рейсах пассажиропоток вырос до 22,2% – до 14,16 млн человек, на внутренних – на 8,3%, до 1,09 млн.

Кроме этого, в 2019 году количество рейсов увеличилось на 14,2% – до 110 660.

Международных выполнили на 16,1% больше, внутренних – на 1,4%.