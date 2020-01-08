0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Аэропорт «Борисполь» за год увеличил пассажиропоток на 21%

Аэропорт «Борисполь» за год увеличил пассажиропоток на 21%

Международный аэропорт «Борисполь» в прошлом году обслужил 15,26 млн пассажиров и принял 110 тысяч рейсов. Так, по сравнению с 2018 годом пассажиропоток увеличился на 21,1%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на международных рейсах пассажиропоток вырос до 22,2% – до 14,16 млн человек, на внутренних – на 8,3%, до 1,09 млн.

Кроме этого, в 2019 году количество рейсов увеличилось на 14,2% – до 110 660.

Международных выполнили на 16,1% больше, внутренних – на 1,4%.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.