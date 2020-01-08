Аэропорт «Борисполь» за год увеличил пассажиропоток на 21%

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Международный аэропорт «Борисполь» в прошлом году обслужил 15,26 млн пассажиров и принял 110 тысяч рейсов. Так, по сравнению с 2018 годом пассажиропоток увеличился на 21,1%.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что на международных рейсах пассажиропоток вырос до 22,2% – до 14,16 млн человек, на внутренних – на 8,3%, до 1,09 млн.
Кроме этого, в 2019 году количество рейсов увеличилось на 14,2% – до 110 660.
Международных выполнили на 16,1% больше, внутренних – на 1,4%.
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