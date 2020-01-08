Экономист пояснил дефляцию в декабре 2019 года

Снижение общего показателя инфляции в декабре 2019 года на 0,2% объясняется значительным укреплением гривны и снижением спроса на товары из-за снижения доходов украинцев.

Об этом в комментарии порталу ГолосUA сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Незначительная дефляция в декабре 2019 года объясняется значительным укреплением гривны, что привело к удешевлению импортных товаров, в частности топлива, газа и импортной техники, автомобилей», – сказал экономист.

Вторым фактором, по словам Новака, является низкий уровень доходов большинства украинцев.

«Снижающийся уровень спроса приводит к тому, что торговцы вынуждены как минимум – не повышать цены или как максимум – снижать их путем проведения специальных акций, характерных именно для декабря, накануне новогодних праздников. Совокупность этих факторов и привела к снижению показателя инфляции в декабре на 0,2%», – заключил эксперт.