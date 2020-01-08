В Украине существенно возросло потребление сжиженного газа

В 2019 году потребление сжиженного газа в Украине превысило 2 миллиона тонн. По сравнению с 2018 годом рынок сжиженного газа вырос на 11,1%.

Эксперты ожидали, что рост будет на уровне 7-9%.

«По итогам 9 месяцев мы выходили на 7-9% увеличение рынка, однако к концу года темпы роста увеличились», – заявил аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

Это стало следствием чрезвычайно низкого соотношения розничных цен на газ к бензину А-95, которое в среднем в 2019 году составляло 42,2% против 46,1% в 2018 году.

Фактором роста стало переоборудование транспорта под использование пропан-бутана.