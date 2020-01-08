0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Как изменились цены на потребительские товары в столице - Киевстат

Как изменились цены на потребительские товары в столице - Киевстат

Цены на потребительском рынке столицы за 2019 год увеличились на 4,6%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве.

“Динамика цен потребительского рынка столицы в январе-ноябре 2019 года определялась увеличением ценовых показателей на 4,6%”, – отмечают в ведомстве.

Что подешевело:

  • одежда – на 9,1%, и обувь – на 7,9%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 0,4%;
  • транспорт – на 0,7% (из-за снижения стоимости топлива и масел на 6,5%);

Что подорожало:

  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 10,7% (за счет увеличения тарифов на горячую воду, отопления на 22,0%, водоснабжения – на 14,4%, канализацию – на 7,5%);
  • услуги по охране здоровья – на 5,7% (из-за подорожания услуг больниц на 16,8%, амбулаторных услуг – на 10,8%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 3,9%);

Читайте также: Рост цен в Украине достиг шестилетнего минимума

  • услуги ресторанов и гостиниц – на 8,2%;
  • услуги образования выросли в цене на 9,7% (из-за подорожания среднего образования на 14,9%, дошкольного и начального – на 14,7%, высшего – на 8,7%, образования, не определяемого по уровням – на 8,2%).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.