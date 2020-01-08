Как изменились цены на потребительские товары в столице - Киевстат

Цены на потребительском рынке столицы за 2019 год увеличились на 4,6%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве.

“Динамика цен потребительского рынка столицы в январе-ноябре 2019 года определялась увеличением ценовых показателей на 4,6%”, – отмечают в ведомстве.

Что подешевело:

одежда – на 9,1%, и обувь – на 7,9%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 0,4%;

транспорт – на 0,7% (из-за снижения стоимости топлива и масел на 6,5%);

Что подорожало:

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 10,7% (за счет увеличения тарифов на горячую воду, отопления на 22,0%, водоснабжения – на 14,4%, канализацию – на 7,5%);

услуги по охране здоровья – на 5,7% (из-за подорожания услуг больниц на 16,8%, амбулаторных услуг – на 10,8%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 3,9%);

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услуги ресторанов и гостиниц – на 8,2%;

услуги образования выросли в цене на 9,7% (из-за подорожания среднего образования на 14,9%, дошкольного и начального – на 14,7%, высшего – на 8,7%, образования, не определяемого по уровням – на 8,2%).

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