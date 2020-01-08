Как изменились цены на потребительские товары в столице - Киевстат

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Цены на потребительском рынке столицы за 2019 год увеличились на 4,6%.
Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве.
“Динамика цен потребительского рынка столицы в январе-ноябре 2019 года определялась увеличением ценовых показателей на 4,6%”, – отмечают в ведомстве.
Что подешевело:
Что подорожало:
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