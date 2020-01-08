Нацбанк будет поддерживать низкую инфляцию на уровне 5%

В Национальном банке Украины сообщили, что продолжат работать над поддержанием уровня инфляции, несмотря на то, что накануне в правительстве призвали ускорить темпы роста цен.

Об этом регулятор сообщил в комментарии относительно уровня инфляции в 2019 году.

“Замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, опубликованных в Инфляционных отчетах в течение 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций”, – отметили в комментарии.

Однако в ведомстве отметили, что и впредь будут направлять свою монетарную политику на поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 процентный пункт.

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“Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения”, — сообщили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – этот показатель является шестилетним минимумом.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства призвало Национальный банк Украины существеннее снизить учетную ставку.

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