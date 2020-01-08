Нацбанк будет поддерживать низкую инфляцию на уровне 5%

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В Национальном банке Украины сообщили, что продолжат работать над поддержанием уровня инфляции, несмотря на то, что накануне в правительстве призвали ускорить темпы роста цен.
Об этом регулятор сообщил в комментарии относительно уровня инфляции в 2019 году.
“Замедление инфляции оказалось более существенным, чем предполагалось в прогнозах НБУ, опубликованных в Инфляционных отчетах в течение 2019 года (6,3% на конец года), а также в оценках других экспертных организаций”, – отметили в комментарии.
Однако в ведомстве отметили, что и впредь будут направлять свою монетарную политику на поддержку инфляционной цели, установленной на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 процентный пункт.
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“Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения”, — сообщили в Нацбанке.
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