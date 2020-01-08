Китайцы создали первую в мире портативную квантовую станцию

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Китай разработал первую в мире мобильную квантовую спутниковую станцию. Мобильная портативная спутниковая станция использует внутренние свойства фотонов для создания безопасного канала для передачи и приема квантовой связи. Станция была успешно подключена к Mozi, который был первым в мире спутником квантовой связи, разработанным еще в 2016 году.
Группа исследователей во главе с Цзи-Ганом Реном из Университета науки и технологий Китая использовала портативную станцию для распределения квантовых ключей. При распределении квантовых ключей фотоны обмениваются как “ключи” для шифрования или дешифрования информации. В демонстрационных целях команда передала квантовый ключ между мобильной спутниковой станцией в Цзинане и стационарной станцией в Шанхае через Mozi.
Портативная квантовая спутниковая станция передает данные со скоростью от 4000 до 10 000 бит в секунду, по сравнению со скоростью около 40 000 бит в секунду для более крупных станций. Вся станция весит около 80 кг.
По словам Рена, проект был поддержан несколькими фирмами и организациями, включая Промышленно-коммерческий банк Китая. Они хотели создать установку, не требующую обширной, специально созданной инфраструктуры для этой процедуры. “Мы хотим, чтобы все больше и больше пользователей использовали квантовые ключи для защиты своей важной информации”, – добавил Рен. Он также объявил, что команда планирует запустить квантовый наноспутник в ближайшие пару лет.
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