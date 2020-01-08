Британская компания представила ноутбук с семью экранами (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В рамках выставки потребительской электроники CES 2020 британская компания Expanscape продемонстрировала ноутбук Aurora 7.
Особенностью ноутбука является то, что он имеет семь экранов и предназначен для разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности.
Компания описывает его как “чрезвычайно модифицированный / адаптированный ноутбук” с процессором Core i9-9900K. Также сообщается, что его графической стороной является Nvidia GTX. Этот интересный ноутбук имеет в общей сложности семь дисплеев, четыре из которых – 17,3-дюймовые 4K, а три других имеют разрешение 1920 × 1200. Существует также дополнительный мини-дисплей, который отображает информацию о состоянии системы и настраиваемый пользователем контент.
“Мы заметили, что на эти компьютеры есть спрос в сообществах разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности”, – говорится в сообщении компании. Согласно информации Expanscape, цена и технические характеристики будут опубликованы на этой неделе.
Другой прототип, разработанный Expanscape, столь же интересен, как и компьютер с семью экранами. TeenyServ Duo сочетает в себе четырехъядерный 8-поточный процессор Intel i7 (4 ГГц +), твердотельный накопитель NVMe и 64 ГБ оперативной памяти.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минобразования анонсировали новую должность в школахПозавчера, 14:47 - 1810 5
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 годаВчера, 14:04 - 3101 3
Суммы в платежках киевлян за тепло уменьшат на 22-23%08.01.2020, 15:06 - 1145 3
С нелегальными мигрантами будут бороться украинцы. Иначе их оштрафуют09.11.2018, 10:00 - 1407 2
Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет растиВчера, 08:12 - 19397 2
Эксперт рассказал, когда доллар снова начнет растиВчера, 08:12 - 19397 2
Отпуск у воспитателей детсадов: продолжительность по новым правиламВчера, 11:13 - 3851
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 годаВчера, 14:04 - 3101 3
Электронные студенческие и повышение зарплат учителям: что изменится в образовании в 2020 годуВчера, 07:38 - 2408 1
ТОП-10 самых востребованных рабочих вакансий в УкраинеВчера, 12:28 - 1825
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1259 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8295 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3378 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3273 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2555 1