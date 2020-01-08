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Британская компания представила ноутбук с семью экранами (фото)

Британская компания представила ноутбук с семью экранами (фото)

В рамках выставки потребительской электроники CES 2020 британская компания Expanscape продемонстрировала ноутбук Aurora 7.

Особенностью ноутбука является то, что он имеет семь экранов и предназначен для разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности.

Компания описывает его как “чрезвычайно модифицированный / адаптированный ноутбук” с процессором Core i9-9900K. Также сообщается, что его графической стороной является Nvidia GTX. Этот интересный ноутбук имеет в общей сложности семь дисплеев, четыре из которых – 17,3-дюймовые 4K, а три других имеют разрешение 1920 × 1200. Существует также дополнительный мини-дисплей, который отображает информацию о состоянии системы и настраиваемый пользователем контент.

“Мы заметили, что на эти компьютеры есть спрос в сообществах разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности”, – говорится в сообщении компании. Согласно информации Expanscape, цена и технические характеристики будут опубликованы на этой неделе.

Другой прототип, разработанный Expanscape, столь же интересен, как и компьютер с семью экранами. TeenyServ Duo сочетает в себе четырехъядерный 8-поточный процессор Intel i7 (4 ГГц +), твердотельный накопитель NVMe и 64 ГБ оперативной памяти.

По материалам Комментарии
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