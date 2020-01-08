Chrysler представила концептуальный электрокар Airflow Vision (фото)

На гаджет-шоу CES в Лас-Вегасе компания Chrysler представила концептуальный электрокар Airflow Vision, который был вдохновлен одноименной раритетной моделью бренда.

Главный акцент в автомобиле был сделан на аэродинамику, пишет CaraDvice.

Судя по снимкам, электрокар выполнен в кузове заниженного кроссовера, а обшивка практически вплотную подходит к колесам. У модели также нет дверей и имеются уникальные шины, которые черпают вдохновение в “механических элементах электродвигателя”. Вероятно, в Airflow Vision используются мотор-колеса.



Фото: caradvice

По словам Chrysler, концепт должен стать новым словом в мире автомобилей премиум-класса. Он должен предложить “новые варианты взаимодействия между водителем и пассажирами”. Среди прочего это будет реализовано за счет множества дисплеев с возможностью персонализации.

Хотя маловероятно, что эта концепция когда-либо будет запущена в производство, Chrysler сказал, что автомобиль “намекает на будущее премиум-дизайна”, поэтому мы можем увидеть, как некоторые элементы электрокара попадут в будущие автомобили.



Фото: caradvice