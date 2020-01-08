В Минобразования анонсировали новую должность в школах

В украинских школах появится должность “карьерного советника”, который поможет старшеклассникам в выборе будущей профессии. Среди обязанностей советника будет, в частности, объяснение той или иной специальности, ее специфики и возможностей.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью изданию “РБК-Украина”.

По ее словам, ученики часто выбирают не то, чем бы действительно хотели заниматься, но осознают это слишком поздно и тратят свое время. Министр уточнила, что будущие абитуриенты должны иметь возможность сознательно понять, какие есть профессии и образовательные возможности. По мнению Новосад, школьникам следует сознательно выбирать университет и специальность.

“Поэтому мы начинаем работать над профессиональной ориентацией в школах. В частности, хотим сделать введение в профессию, рассказывать о специальности. Это должно быть неотъемлемой частью программы. И начинать надо где-то в шестом-девятом классе”, – пояснила Новосад.

Перечисленные выше обязанности будут исполнять так называемые “карьерные советники”. Новосад добавила, что работодатели готовы приходить на лекции в школы, чтобы поделиться с учениками возможностями и перспективами их профессий.

“Например, есть IT-компании. Они могут и хотят приходить в школу и рассказывать, как у них устроен процесс и для чего успешному “айтишнику” с заработком в три-четыре тысячи долларов изучать математику. Таким образом надо показывать связь между знаниями отдельных предметов и дальнейшими возможностями получать достойную заработную плату” – подытожила Новосад.