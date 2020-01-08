В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам областных государственных администраций и Национальной полиции усилить борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Так, глава правительства распорядился принять необходимые меры для недопущения рекламы незаконного игорного бизнеса, а также усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн.

Гончарук отметил, что правоохранители уже закрыли более 5300 игорных заведений.

Напомним, Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Премьер Алексей Гончарук поручил полиции и ГФС проверить всех операторов.