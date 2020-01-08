Сколько субсидий получили в столице - Киевстат

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С января по ноябрь 2019года в Киеве назначили субсидии 254 тысячам домохозяйств.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в городе Киеве.
За январь-ноябрь 2019 года субсидии получили 254,7 тыс. домохозяйств. Такое количество насчитали в Киевстате с учетом лиц, обратившихся за субсидиями в 2018 году, но назначили выплаты им только в 2019, и тех, кому продлена субсидия.
Всего субсидий, предназначенных домохозяйствам, за тот период выплатили на 123 млн грн.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство (в ноябре 2019 года ) – 556,7 грн (в октябре 2019 года – 671,6 грн).
В то же время население столицы уплатило за жилищно-коммунальные услуги 1039 млн грн, а задолженность населения по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 4612 млн грн.
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