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Сколько субсидий получили в столице - Киевстат

Сколько субсидий получили в столице - Киевстат

С января по ноябрь 2019года в Киеве назначили субсидии 254 тысячам домохозяйств.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в городе Киеве.

За январь-ноябрь 2019 года субсидии получили 254,7 тыс. домохозяйств. Такое количество насчитали в Киевстате с учетом лиц, обратившихся за субсидиями в 2018 году, но назначили выплаты им только в 2019, и тех, кому продлена субсидия.

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Всего субсидий, предназначенных домохозяйствам, за тот период выплатили на 123 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство (в ноябре 2019 года ) – 556,7 грн (в октябре 2019 года – 671,6 грн).

В то же время население столицы уплатило за жилищно-коммунальные услуги 1039 млн грн, а задолженность населения по оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 4612 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • 1 января 2020 года Министерство социальной политики изменило механизм финансирования соцвыплат.
  • Министерство социальной политики Украины разъяснило, могут украинцы получать субсидии, если есть долги за услуги ЖКХ.
По материалам Finance.UA
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