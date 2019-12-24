Межбанк: НБУ придется держать руку на пульсе событий

Валютный рынок пятницы поддержал традиции этой короткой рабочей недели и опять не дал скучать на межбанке никому. Но если все предыдущие дни курс доллара все время рос, то сегодня рынок развернулся в другую сторону – валюта начала быстро дешеветь.

Чтобы там не говорили чиновники Нацбанка и правительства о стабильном укреплении позиций гривны за счет улучшения показателей экономики ( хотя негативное сальдо торговли и падение производственных индексов нельзя назвать позитивными событиями) – по факту межбанк и курс оказались очень зависимыми от простых вещей – проведения или непроведения аукциона Минфина по продаже ОВГЗ.

На этой неделе его не было, и оставшись без притока нерезидентской валюты под эти покупки – гривна начала активно проседать. Причем помогали ей в этом не только покупки валюты “дочками” иностранных компаний валюты под репатриацию дивидендов, но и активная раскачка рынка спекулянтами и поведение обменников, где еще до вчерашнего вечера (а в некоторых регионах и еще с самого утра) шла игра “на повышение” курса доллара.

Но как только стали известны параметры аукциона Минфина по размещению ОВГЗ 14 января (будут продавать облигаций на общую сумму 5,5 млрд гривен по номиналу и в том числе на 3 млрд долгоиграющих бумаг сроком почти на 4 года) – ситуация на валютном рынке кардинально изменилась.

Уже с утра на межбанке стали появляться крупные продавцы валюты (в основном нерезиденты и часть местных экспортеров, которые испугались потенциального проседания котировок и решили слить валюту по еще большому курсу). Начал проседать и наличный рынок.

В конечном итоге – появился избыток предложения доллара на межбанке, что и привело к падению курса. Учитывая, что завтра в Украине рабочая суббота (а Европа и США будут отдыхать) – у спекулянтов появляется отличный шанс теперь уже сыграть “на понижение”.

Такая зависимость поведения рынка – и по факту курса – от рынка ОВГЗ и действий на нем иностранцев – очень опасная тенденция для года пиковых выплат по внешним долгам Украины. НБУ придется постоянно держать руку на пульсе событий и оперативно сглаживать скачки котировок межбанка своими интервенциями, если он не хочет иметь периодически курсовые качели на валютном рынке в этом году.

Ход торгов:

Стартовав с 24,08/24,12 гривен (что уже было ниже закрытия 9 января 24,095/24,12) — к 11 часам доллар просел до отметки 24,01/24,035.

А к 12 часам провалился ниже психологического порога в 24 гривны – до 23,96/23,98 гривен и ушел бы еще ниже, если бы НБУ не выкупил как минимум свои дежурные от $30 млн до $50 млн через Matching. Это несколько поддержало доллар на торгах и на обед дилеры ушли с уровнем котировок 23,93/23,96.

После 14 часов – на уже малообъемном рынке -доллар постепенно пришел к отметке 23,935/23,955 к концу сессии.

Главные события 10 января на межбанке:

1) Снижение котировок доллара с утренних 24,08/24,12 гривен до 23,935/23,955 к концу сессии;

2) Нацбанк не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но по информации участников рынка выкупил от $30 млн до $50 млн через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9792 гривны за доллар, а официальный курс доллара на 11 января составил 23,9677 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,93 / 23,95

евро – 26,55 / 26,57

российский рубль – 0,3902 / 0,3907

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1111 / 1,1112

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