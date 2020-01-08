Закон о "кэшбэке" не допустит мошенничества с чеками

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Законодательство в сфере применения программного РРО не позволит нечестным покупателям использовать новации для нечестной конкурентной борьбы.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.
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