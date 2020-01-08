Закон о "кэшбэке" не допустит мошенничества с чеками

Законодательство в сфере применения программного РРО не позволит нечестным покупателям использовать новации для нечестной конкурентной борьбы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области.

Предусмотрены такие меры противодействия:*

для подачи жалобы о недействительном фискальном чеке заявитель должен идентифицировать себя через личную часть Электронного кабинета;

наложить штраф только по факту поступления жалобы будет невозможно – налоговые органы должны доказать, что продавец действительно допустил нарушение, то есть установить отсутствие или недостоверность такого расчетного документа;

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налоговая служба, в первую очередь, будет оценивать достоверность документов, приложенных к жалобе, а не только правомерность действий продавца по отношению к покупателю;

обжаловать чек можно при условии общей суммы покупки свыше 850 гривен.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).