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Изменились размеры административного сбора в сфере госрегистрации

Изменились размеры административного сбора в сфере госрегистрации

Из-за изменения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц изменились размеры административного сбора за госрегистрацию.

Об этом сообщила пресс-служба нотариальной палаты Украины.

В частности, установлены следующие размеры админсбора (в максимальный срок):

  • за госрегистрацию права собственности, в т. ч. доверительной собственности,
    (не в результате совершения нотариального действия) – 0,1 прожиточного минимума (210 грн);
  • за государственную регистрацию других вещных прав, отличных от права собственности, кроме ипотеки (не в результате совершения нотариального действия) – 0,05 прожиточного минимума (110 грн);
  • за государственную регистрацию прав и обременений в результате совершения нотариальных действий – 0,1 прожиточного минимума (210 грн);

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  • за получение информации из Государственного реестра прав и за внесение изменений – 0,025 прожиточного минимума (50 грн);
  • за государственную регистрацию изменений в сведениях о юрлице (кроме общественных объединений и благотворительных организаций), предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц – 0,3 прожиточного минимума (630 грн);

Подробная информация доступна в таблице по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.
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По материалам Finance.UA
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