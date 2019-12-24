Изменились размеры административного сбора в сфере госрегистрации

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Из-за изменения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц изменились размеры административного сбора за госрегистрацию.
Об этом сообщила пресс-служба нотариальной палаты Украины.
В частности, установлены следующие размеры админсбора (в максимальный срок):
Подробная информация доступна в таблице по ссылке.
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