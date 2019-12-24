Система Prozorro сэкономила для Украины миллиард долларов за год

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Электронная система государственных закупок Prozorro существенно экономит бюджет Украины.
Об этом в интервью изданию “Комментарии” сообщил глава Prozorro Василий Задворный.
Так, по словам руководителя онлайн-платформы, в Украине существует 33 тыс. государственных заказчиков, среди которых школы, детские сады, поликлиники. Общее количество закупок составляет около миллиона в год, то есть около 4 тыс. ежедневно.
“Мы должны помнить, что у государства собственных денег нет. Мы платим налоги, они идут в бюджет, на это государство и живет. Основная претензия к системе закупок всегда заключалась в том, что эти средства тратятся неэффективно”, – поясняет Задворный.
Именно поэтому основная задача при работе Prozorro — создание конкурентной среды, в которой количество поставщиков и конкуренция не дадут искусственно завышать цены или проводить сомнительные сделки. Использование данной площадки позволило украинскому бюджету сэкономить порядка миллиарда долларов только за 2018 год, подсчитали в Prozorro.
“Экономия – это разница между тем, сколько денег было заложено на госзакупки в начале года, и тем, с чем мы закончили закупки в конце года. До внедрения Prozorro экономия составляла 0,5 – 1 %, а сейчас – 5 – 7 %”, – уточнил Василий Задворный.
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