Когда полиция может проводить поверхностную проверку авто

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Полицейский имеет право проводить поверхностную проверку транспортного средства, если для этого есть законное основание. Однако если таковое отсутствует, водитель имеет право отказать в проведении проверки.
Об этом пишет «Блог права» в Telegram, ссылаясь на Статью 34 Закона Украины «О национальной полиции».
Основания для проведения поверхностной проверки авто:
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Поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона. Водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержание транспортного средства.
При отказе водителя в проверке транспорта, если полицейский при этом назвал одну из трех вышеназванных причин проведения поверхностной проверки, работник полиции имеет право составить постановление об административном нарушении.
Это влечет за собой наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов (136-255 грн.), или исправительные работы, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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