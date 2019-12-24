Евросоюз ввел новые штрафы для цифровых компаний

ЕС ввел новые правила для цифровых компаний, чтобы усилить защиту потребителей в интернете. За их нарушение чиновники обещают бизнесу штрафы в размере не менее 4% годового оборота компании.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает пресс-служба Еврокомиссии.

Новые правила запретят:

компаниям-продавцам перепродажу через ботов по завышенной цене билетов на концерты или спортивные мероприятия;

публикацию фейковых отзывов на сайтах компаний;

уклонение компаний от размещения за 30 дней данных о стоимости товара в случае снижения его цены.

Страны ЕС должны ввести эти правила в течение двух лет.

С мая 2018 года законодательство ЕС регулирует распространение и использование личных данных европейцев. Так, согласно общему регламенту о защите данных (GDPR), пользователи из ЕС получили право знать, как используются их персональные данные, которые они предоставляют о себе в интернете.

Ранее регулирование защиты персональных данных отличалось в каждом из государств Евросоюза, поскольку действовали национальные нормы стран-членов союза.