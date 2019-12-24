В Киеве пытались взорвать терминал (видео)

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Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые повредили банкомат в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Фигуранты пытались взорвать терминал, прицепив к его корпусу взрывное устройство.
“В Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в отделении банка на улице Героев Днепра прогремел взрыв. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, взрывотехническая и кинологическая службы”, – отмечается в сообщении.
Правоохранители установили, что двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, происхождение которого будет установлено позже. В результате повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами остался невредимым.
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