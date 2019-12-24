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В Киеве пытались взорвать терминал (видео)

В Киеве пытались взорвать терминал (видео)

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые повредили банкомат в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Фигуранты пытались взорвать терминал, прицепив к его корпусу взрывное устройство.

“В Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в отделении банка на улице Героев Днепра прогремел взрыв. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, взрывотехническая и кинологическая службы”, – отмечается в сообщении.

Правоохранители установили, что двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, происхождение которого будет установлено позже. В результате повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами остался невредимым.

По материалам Finance.UA
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