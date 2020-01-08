B центре NASA готовы к тесту лунной ракеты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С завода NASA в Михуде в штате Луизиана отправили ракету на испытания в Миссисипи. SLS является частью программы Artemis по запуску людей на Луну в 2024 году. Space Launch System- самая мощная ракета в мире, которая должна превзойти Saturn V, доставившую астронавтов на Луну.
Эту ракету создавали более 10 лет, а первый старт должен был состояться еще в 2017 году. Со временем расходы на ее создание росли, в итоге, старт ракеты может состояться в 2021 году, если не позже.
Испытания коснутся только основной части ракеты. В Космическом центре NASA будут имитировать основные этапы запуска, не отправляя саму ракету в космос. Будут проверены все четыре двигателя с полной нагрузкой. Если испытания пройдут успешно, ракету отправят на мыс Канаверал,
Первый полет должен пройти без экипажа, но с капсулой Orion. Экипаж будет запущен на корабле через год после испытаний. Сам корабль будет называться Artemis 1. В NASA уже создают скафандры для экипажа и работают над лунными модулями, которые будут высажены на наш спутник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 26683 19
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуПозавчера, 16:04 - 35505 8
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаПозавчера, 17:03 - 17086 7
Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривенПозавчера, 17:15 - 1141 5
Рост цен в Украине достиг шестилетнего минимумаВчера, 09:02 - 925 4
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 26683 19
Судебную повестку будут вручать по-новомуВчера, 16:36 - 6038
При увольнении предлагают платить компенсацию в размере нескольких окладов - законопроектВчера, 10:01 - 3888
Межбанк: рынок ждет нестандартная пятницаВчера, 11:30 - 1820
Украинцам разрешат покупать валюту онлайн во всех финансовых учрежденияхВчера, 11:01 - 1816
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1021 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7815 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3257 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3144 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2462 1