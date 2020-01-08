Apple обвинили в краже технологий

Специализирующая на медицинских технологиях компания Masimo обвинила Apple в краже наработок и требует полного запрета продаж смарт-часов Apple Watch 5 и Apple Watch 4. Представители Masimo уверены, что Apple украла её изобретения, связанные с мониторингом здоровья, а затем использовала их в очередной версии носимого аксессуара.

Masimo заверяет, что Apple действовала весьма нестандартным образом. После получения секретной информации под предлогом сотрудничества с медицинской компанией Apple переманила несколько работников Masimo. В результате корпорация получила необходимые технологии одновременно с трудоустройством высококвалифицированного персонала вроде Майкла О-Рейли, занявшего пост вице-президента Apple в области здравоохранения.

Партнёрство между Apple и Masimo состоялось в 2013 году, когда первая выразила заинтересованность в использовании технологий второй в своих продуктах.

Дочерняя компания Masimo Cercacor и сами представители медицинской корпорации обвиняют Apple в нарушении сразу десяти патентов, одним из которых является технология неинвазивного мониторинга с использованием светового излучения для получения информации об уровне кислорода в крови и мониторинга частоты биения сердца.

Сейчас Masimo добивается запрета продаж сразу двух моделей часов: Apple Watch 5 и Apple Watch 4, а также выплаты неустойки американской компанией за нарушение ряда патентов. Делом занимается окружной суд США по Центральному округу Калифорнии.