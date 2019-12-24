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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,896 млн и 39,269 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,10-24,11 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 72,165 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,5000 – 7 777
24,2700 – 60 000
24,1400 – 111 111
24,1000 – 35 000
24,0800 – 50 000
24,0500 – 10 000
24,0300 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,0300 – 100 000
24,0700 – 10 000
24,0800 – 15 000
24,1000 – 30 000
24,1000 – 22 000
24,1000 – 33 333
24,1000 – 23 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1499 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0330 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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