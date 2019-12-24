По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,896 млн и 39,269 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,10-24,11 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 72,165 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,5000 – 7 777

24,2700 – 60 000

24,1400 – 111 111

24,1000 – 35 000

24,0800 – 50 000

24,0500 – 10 000

24,0300 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,0300 – 100 000

24,0700 – 10 000

24,0800 – 15 000

24,1000 – 30 000

24,1000 – 22 000

24,1000 – 33 333

24,1000 – 23 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1499 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0330 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.