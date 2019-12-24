27 лет стажа: озвучено условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году (инфографика)

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получившие необходимый страховой стаж.
Об этом сообщается на странице ведомства в FACEBOOK.
Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.
С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.
Если нет необходимого страхового стажа:
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