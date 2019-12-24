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27 лет стажа: озвучено условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году (инфографика)

27 лет стажа: озвучено условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году (инфографика)

Пенсионный фонд Украины напомнил, что право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и получившие необходимый страховой стаж.

Об этом сообщается на странице ведомства в FACEBOOK.

Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.

Как накопить себе на пенсию

С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.

Если нет необходимого страхового стажа:

  • лицо пенсионного возраста сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 или 65 лет;
  • пенсия может быть назначена сразу после его приобретения, если лицо будет продолжать официально работать и обретет необходимый страховой стаж;

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  • В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.

По материалам Finance.UA
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