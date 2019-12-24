Минэкономики призывает НБУ более существенно снижать учетную ставку

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства призывает Национальный банк Украины более существенно снизить учетную ставку.
Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в FACEBOOK.
Он отметил, что инфляция по итогам 2019 года уменьшилась ниже цели Нацбанка – до 4,1% (регулятор ставил цель в 5%).
«Это еще раз подтверждает мою позицию, которую я изложил несколько недель назад – на сегодня монетарная политика НБУ слишком жесткая, нужна коррекция в сторону уменьшения учетной ставки», – отметил Милованов.
Министр считает, что такой шаг регулятора повлияет на курс валют, а также на инфляцию.
«Обычно определенная девальвация (падение курса гривны – ред.) влечет за собой негативные последствия для потребителей. Здесь ситуация иная. Мы уже ниже цели по инфляции и поэтому некоторое повышение инфляции оправданно», – сообщил он.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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