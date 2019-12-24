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Минэкономики призывает НБУ более существенно снижать учетную ставку

Минэкономики призывает НБУ более существенно снижать учетную ставку

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства призывает Национальный банк Украины более существенно снизить учетную ставку.

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в FACEBOOK.

Он отметил, что инфляция по итогам 2019 года уменьшилась ниже цели Нацбанка – до 4,1% (регулятор ставил цель в 5%).

«Это еще раз подтверждает мою позицию, которую я изложил несколько недель назад – на сегодня монетарная политика НБУ слишком жесткая, нужна коррекция в сторону уменьшения учетной ставки», – отметил Милованов.

Министр считает, что такой шаг регулятора повлияет на курс валют, а также на инфляцию.

«Обычно определенная девальвация (падение курса гривны – ред.) влечет за собой негативные последствия для потребителей. Здесь ситуация иная. Мы уже ниже цели по инфляции и поэтому некоторое повышение инфляции оправданно», – сообщил он.

Справка Finance.ua:

  • Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что регулятор может снизить учетную ставку до 8% уже в 2020 году.
  • 13 декабря Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.
  • 24 октября 2019 года Нацбанк снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.
  • 5 сентября 2019 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5%.

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По материалам Finance.UA
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