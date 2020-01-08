Ikarus начал выпускать электробусы после 15-летнего перерыва

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Венгерская компания Ikarus после 15-летнего перерыва начала выпускать электробусы.
Новую и пока единственную модель компания Electrobus Europe Ltd, созданная предприятием-наследником знаменитого завода и китайской госкомпанией CNPC Urban Traffic, представила на недавнем Международном салоне автобусов Busworld Europe 2019 в Брюсселе.
Пока что в линейке Ikarus-CRRC только одна модель – IC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольник, рассчитанный на перевозку 79 пассажиров (мест для сидения – 28).
В Венгрии изготавливают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.
В основе кузова находится каркас из нержавеющей стали, который имеет гарантированный срок эксплуатации 16 лет, что равняется двум жизненным циклам аккумуляторных батарей.
Аккумуляторы китайской марки CATL имеют емкость 313 кВт-ч и заряжаются за 5-6 часов от 60-киловаттной или за 2-3 часа от 150-киловаттной зарядной станции. Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021 с нормальной и пиковой мощностью 165 и 240 кВт соответственно. Максимальный момент – 3200 Нм (на 700 1/мин) и главный момент 955 Нм (на 1650 1/мин). Запаса хода хватает на пробег в 200 – 260 км.
Венгерская компания Ikarus, которая специализировалась на производстве городских, междугородных и специальных автобусов, приостановила производство в 2003 году.
Производители обещают, что электробус будет на 15-20% дешевле своих конкурентов, однако точная цена неизвестна.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 25665 19
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуПозавчера, 16:04 - 35330 8
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаПозавчера, 17:03 - 17010 7
Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривенПозавчера, 17:15 - 1135 5
Рост цен в Украине достиг шестилетнего минимумаВчера, 09:02 - 914 4
«Киевстар» запустил тариф для людей старшего возрастаВчера, 14:11 - 25665 19
Судебную повестку будут вручать по-новомуВчера, 16:36 - 5526
При увольнении предлагают платить компенсацию в размере нескольких окладов - законопроектВчера, 10:01 - 3871
Межбанк: рынок ждет нестандартная пятницаВчера, 11:30 - 1812
Украинцам разрешат покупать валюту онлайн во всех финансовых учрежденияхВчера, 11:01 - 1794
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1018 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7806 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3255 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3144 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2462 1