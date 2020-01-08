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Ikarus начал выпускать электробусы после 15-летнего перерыва

Ikarus начал выпускать электробусы после 15-летнего перерыва

Венгерская компания Ikarus после 15-летнего перерыва начала выпускать электробусы.

Новую и пока единственную модель компания Electrobus Europe Ltd, созданная предприятием-наследником знаменитого завода и китайской госкомпанией CNPC Urban Traffic, представила на недавнем Международном салоне автобусов Busworld Europe 2019 в Брюсселе.

Пока что в линейке Ikarus-CRRC только одна модель – IC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольник, рассчитанный на перевозку 79 пассажиров (мест для сидения – 28).

В Венгрии изготавливают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.

В основе кузова находится каркас из нержавеющей стали, который имеет гарантированный срок эксплуатации 16 лет, что равняется двум жизненным циклам аккумуляторных батарей.

Аккумуляторы китайской марки CATL имеют емкость 313 кВт-ч и заряжаются за 5-6 часов от 60-киловаттной или за 2-3 часа от 150-киловаттной зарядной станции. Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021 с нормальной и пиковой мощностью 165 и 240 кВт соответственно. Максимальный момент – 3200 Нм (на 700 1/мин) и главный момент 955 Нм (на 1650 1/мин). Запаса хода хватает на пробег в 200 – 260 км.

Венгерская компания Ikarus, которая специализировалась на производстве городских, междугородных и специальных автобусов, приостановила производство в 2003 году.

Производители обещают, что электробус будет на 15-20% дешевле своих конкурентов, однако точная цена неизвестна.

По материалам EcoTown
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