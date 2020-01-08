Как внести выручку ФЛПу на расчетный счет

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В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, как внести выручку ФЛПу на банковский счет.
Если ФЛП, который платит единый налог, получил доход от продажи товаров (работ, услуг) в виде наличных и отразил его в книге учета доходов и затем вносит указанную сумму наличных на свой текущий счет, открытый для ведения предпринимательской деятельности, согласно установленному банком порядку, внесенная сумма наличных не должна отражаться в книге учета доходов (книге учета доходов и расходов) повторно и учитываться при определении дохода такого налогоплательщика.
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Следует указать, что доходом ФЛП, который платит единый налог, является доход, полученный в течение налогового периода в денежной форме (наличной и/или безналичной), а также в материальной или нематериальной форме.
Плательщики единого налога I, II и III (ФЛП, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость) групп, обязаны вести книгу учета доходов, ежедневно отражая в ней полученные доходы. ФЛПы III группы, которые платят НДС, должны также вести учет расходов.
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