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За несвоевременные страховые выплаты положена компенсация, - Верховный суд

За несвоевременные страховые выплаты положена компенсация, - Верховный суд

За несвоевременные страховые выплаты клиенты могут требовать компенсацию морального ущерба. Такой вывод сделала Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №465/4287/15.

Суд утвердил два важных правила для людей, которым страховые компании несвоевременно производят выплаты по разным страховым случаям, будь то выплаты по ДТП, устроенный соседями потоп в квартире или медицинской помощи:

  • чтобы оспорить задержку в выплате и скорее получить страховую выплату, клиенту не обязательно проходить длительную процедуру досудебного урегулирования. Можно сразу обратиться в суд и получить постановление на выплату. В этой трактовке Большая палата Верховного суда сослалась на закон № 1961-IV;
  • если клиент не получил вовремя оговоренную в договоре страховую выплату, он имеет полное право на возмещение не только имущественного, но и морального ущерба.

Такая правовая позиция распространяется на все виды страховок: начиная автострахованием, страхованием имущества и заканчивая медицинскими полисами. И чем выше сумма возмещения, тем большую компенсацию за моральный ущерб может требовать пострадавший.

По материалам УБР
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