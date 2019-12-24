За несвоевременные страховые выплаты положена компенсация, - Верховный суд

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За несвоевременные страховые выплаты клиенты могут требовать компенсацию морального ущерба. Такой вывод сделала Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №465/4287/15.
Суд утвердил два важных правила для людей, которым страховые компании несвоевременно производят выплаты по разным страховым случаям, будь то выплаты по ДТП, устроенный соседями потоп в квартире или медицинской помощи:
Такая правовая позиция распространяется на все виды страховок: начиная автострахованием, страхованием имущества и заканчивая медицинскими полисами. И чем выше сумма возмещения, тем большую компенсацию за моральный ущерб может требовать пострадавший.
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