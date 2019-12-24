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Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат

Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат

1 января 2020 года Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций в бюджетные программы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Каких выплат это касается:

  • пособие на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
  • пособие малообеспеченным семьям;
  • при рождении ребенка;
  • одиноким матерям и т.д.;
  • выплаты льгот и жилищных субсидий на ЖКХ в денежной форме;
  • выплаты монетизированных льгот на приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, соответствующие изменения позволят:

  • сократить путь прохождения средств из государственного бюджета к получателям социальных пособий, льгот и субсидий;
  • своевременно реагировать на нужды населения;

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  • упростить процедуры администрирования этих расходов (например, при перераспределении расходов между регионами (в связи с перемещением семей/лиц и т.п.) не нужно будет принимать решение Правительства о перераспределении средств между регионами, что ранее могло занимать несколько месяцев.

“Благодаря принятым решениям, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня”, – подчеркнул Виталий Музыченко.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин увеличил размер помощи в 2020 году на одного человека для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях.
  • В Министерстве социальной политики заявили, что в 2020 году размер пособия при рождении ребенка не изменится и по-прежнему будет составлять 41 280 гривен.

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По материалам Finance.UA
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