Минсоцполитики изменило механизм финансирования соцвыплат

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1 января 2020 года Министерство социальной политики получило от Министерства финансов контроль за частью выплат населению и превратило их из субвенций в бюджетные программы.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Каких выплат это касается:
По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, соответствующие изменения позволят:
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“Благодаря принятым решениям, с 2020 года Минсоцполитики сможет перераспределять соответствующие расходы за 1-3 дня”, – подчеркнул Виталий Музыченко.
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