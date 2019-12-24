Межбанк: гривна начала сдавать позиции

Валютный рынок четверга продолжил традиции начала этого года и, как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе — стал достаточно сложным днем на межбанке. Уже практически все клиенты вошли в обычный деловой ритм после новогодних каникул и валютный рынок ощущает определенное давление со стороны покупателей валюты, что и отражается на курсе.

Назвать какой-то проблемой глобального масштаба мы происходящее не можем. Скорее – коррекция курса при отсутствии на торгах нерезидентской валюты под аукционы Минфина Украины по продаже ОВГЗ. Стоило иностранцам выпасть с нашего рынка на какие-то 9-10 дней, как гривна без подпитки продажами валюты от продажи облигаций – начала сдавать свои позиции.

Пока не помогают ей ни продажи валюты, купленной ранее обменками у населения за долгие праздники на межбанке через валютную позицию банков, ни общий психологический настрой рынка на дальнейшее укрепление нацвалюты (который царил на рынке еще до 25 декабря прошлого года), ни бодрые заявления правительства о предстоящем росте экономики в ближайшие месяцы.

Достаточно было “дочкам” иностранных компаний начать покупать валюту для репатриации дивидендов (не очень большие по меркам даже украинского межбанка суммы), а экспортерам чуть придержать валютную выручку (пока у них есть еще гривна от возмещений НДС за декабрь) – как курс попер вверх.

Не без помощи НБУ конечно, который еще 3 января купил 50 млн долларов через Matching и этим опять изъял излишек предложения на торгах. Это спровоцировало недостаток валюты уже 8-го числа и частично даже сегодня. Вчера Нацбанк даже был вынужден частично продать ранее купленную валюту, чтобы остановить резкий скачок курса.

Даже поступления валютной выручки за несколько нерабочих в Украине дней (но рабочих в США и ЕС) не особо помогли гривне в этот период. А сейчас начинается еще и реакция экспортеров – зачем продавать сегодня, если завтра будет дороже. Это создает давление на гривну и похоже до следующего захода нерезидентской валюты под аукцион Минфина по размещению ОВГЗ 14 января – такая реакция рынка сохранится.

Ход торгов:

Стартовав с 24,07/24,10 гривен (что изначально было выше закрытия 8 января 23,97/24,00) — к 11 часам доллар вырос до отметки 24,10/24,13. Лишь к 12 часам предложение краткосрочно ситуативно превышало спрос и курс снизился до 24,085/24,115. Но это было очень недолго. Уже к 12:15 ситуация опять изменилась. Рост спроса на валюту снова подтянул котировки к отметке 24,125/24,155 к обеду и уже до 14:00.

После 14 часов на постепенно замирающем рынке -доллар в начале просел до 24,11/24,135 гривен, а затем постепенно еще чуть подешевел до 24,095/24,12 к концу сессии.

Главные события 9 января на межбанке:

1) Стартовав с уровня 24,07/24,10 гривен за доллар, курс незначительно просел до 24,085/24,115 к 12 часам, но затем вырос до 24,125/24,155 к 14 часам. На единичных операциях во второй половине дня (ближе к концу сессии) доллар все же просел до уровня 24,095/24,12;

2) Нацбанк не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1138 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 10 января составил 24,119 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,11/ 24,13

евро – 26,78 / 26,80

российский рубль – 0,3933 / 0,3938

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1093 / 1,1095

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