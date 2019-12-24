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В Украине планируют повысить налог на землю

В Украине планируют повысить налог на землю

В Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов.

Об этом в эфире радио “Новое время” заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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Отвечая на вопрос, планируют ли изменять размер платы за землю, Гетманцев ответил, что налог на землю низкий.

“Да. Я считаю, что налог на землю, особенно в тех регионах, где органы местной власти, играя в популизм, устанавливают его на минимальном уровне, является очень низким. Нам необходимо пересмотреть этот налог, чтобы пополнить местные бюджеты, ведь налог на землю является одним из основных источников поступлений в местные бюджеты”, – отметил Гетманцев.

По словам Гетманцева, необходимо повысить минимальные ставки этого налога.

“Я не готов говорить о конкретных цифрах, но его надо конкретно повысить”, – сказал Гетманцев.

По материалам УНН
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